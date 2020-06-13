Прокуратура завершила расследование дела пограничников, причастных к выдворению Саакашвили из Украины

13.06.2020, 6:20, Новости дня

Завершено досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти, об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 12 июля.

“По данным следствия, бывшие чиновники причастны к организации и осуществлению в 2018 году незаконного задержания Михаила Саакашвили во время его реадмиссии в Республику Польша”, – сказано в сообщении.

Что касается других высокопоставленных лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается, подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство. Саакашвили приехал в Украину 29 мая.

19 ноября Верховный Суд признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу в 2018 году.

Госбюро расследований установило, что задержание и выдворение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в 2018 году были незаконными. Следователи ГБР провели обыски на территории Одесской области и в Киеве и 7 февраля 2020 года сообщили о подозрении в превышении власти бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины.