Пограничники задержали гражданина Польши, который незаконно направлялся на заработки в Украину
13.06.2020, 6:20, Новости дня
Украинские пограничники 11 июня задержали гражданина Польши, который незаконно направлялся на заработки в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что информацию о возможной попытке незаконного пересечения государственной границы пограничникам Львовского отряда передали польские коллеги. Нарушитель был задержан на участке отдела “Рава-Русская”.
Мужчина подтвердил, что является гражданином Польши. При этом никаких документов у него при себе не было. Также он заявил, что незаконно пересек границу, чтобы устроиться на работу в Украине.
За незаконное пересечение границы Украины иностранец привлечен к административной ответственности. После установления всех обстоятельств дела его передадут польским правоохранителям.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет