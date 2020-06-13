 

«Он просто офигенский»: Татьяна Брухунова продемонстрировала приобретенный за 15 тысяч рублей плащ от Burberry

13.06.2020, 5:53, Разное

Татьяна Брухунова, ставшая известной благодаря отношениям с Евгением Петросяном, провела полное обновление гардероба и теперь отдает предпочтение люксовой одежде. Недавно она приобрела плащ от Burberry за 15 тысяч рублей.
В гардеробе 31-летней Татьяны Брухуновой присутствуют наряды от знаменитых дизайнеров, стоящие немалых денег. Однако не всем подписчикам в социальных сетях нравятся ее вкусы в одежде, многие полагают, что, одевая платки, вязаные свитера и платья в стиле 60-х, молодая жительница делает из себя «бабушку».

Сама возлюбленная Петросяна уже привыкла к постоянному недовольству пользователей сети и смирилась с ним. Она в своем микроблоге в Instagram в Stories продемонстрировала новую покупку – плащ от Burberry. Брухунова назвала его «просто офигенским». На тренче присутствует несколько рядов пуговиц, напоминающих солдатскую шинель, а на спине имеются вставки, вшитые иными тканями. Также к плащу пришиты платки, которые избранница юмориста считает «хитом сезона». Она ожидает похолодания, чтобы «выгулять» новое приобретение, пишет портал «ГЛОБАЛМСК.РУ».



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