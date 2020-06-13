В Дагестане завели дело на полицейских за избиение женщины

13.06.2020, 5:46, Разное

Они вымогали у нее деньги и угрожали подбросить наркотики.

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении сотрудников уголовного розыска отдела МВД по Хасавюрту и Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева о превышении должностных полномочий с применением насилия (ст. 286 УК). Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Как рассказала жительница Хасавюрта Юлдуз Курашова, 26 марта Алиев и Сайпулаев задержали ее и доставили в отдел, где начали бить по голове и телу, требуя заплатить 500 тысяч рублей.

«В противном случае сотрудники правоохранительных органов угрожали убить Курашову либо подложить ей наркотические вещества для фальсификации уголовного дела», — отмечают правозащитники.

По словам Курашевой, ипугавшись за свою жизнь, она согласилась отдать оперативникам деньги. На следующий день ее отпустили домой, составив документы о том, что она подозревается в сбыте наркотиков.

Когда Курашова обратилась в больницу, у нее зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и кровоподтеки. Позже женщина обратилась за юридической помощью в «Комитет против пыток».