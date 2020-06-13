 

“Это стало открытием”: в любимом баре Ефремова не знали о наличии у актера автомобиля

13.06.2020, 5:45, Разное

Смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов вечером 8 июня в Москве, потрясло всю страну. Как выяснилось, актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поэтому не мог контролировать свои действия. Так или иначе, заслуженному артисту придется ответить за свой поступок перед законом.

Уже прошли проверки и обыски в баре, который посетил незадолго до происшествия Ефремов. Актер очень любил это заведение, и поэтому часто появлялся там. Посетители бара рассказали, что Михаил Олегович постоянно был навеселе. Когда актер сильно напивался, его до дома провожали охранники.

Любопытно, что никто не догадывался о существовании автомобиля у Ефремова. Завсегдатаи заведения просто не могли представить, что человек, который так много пьет, сам садится за руль. Посетители думали – у Михаила Олеговича есть личный водитель, или же актер вызывает в таких случаях такси.

“Для меня вообще стало открытием, что у него есть какой-то автомобиль, которым он управляет”, – удивился собеседник радио “Комсомольская правда”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 10:31 PDT

Напомним, Михаил Ефремов, согласно решению Таганского суда, должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Актер уже признал свою вину.



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