Установлено место взрыва на газораспределительной станции в Казани

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13.06.2020, 5:30, Новости дня

В МЧС РФ установили место взрыва на газораспределительной станции в Казани.

«Установлено, что произошел взрыв в здании операторной, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубометров. Происходило факельное горение высотой до 50 м. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары», – приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

В МЧС сообщили, что из-под завалов операторной были извлечены пострадавшие.

После взрыва, произошедшему около 21.56 на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ», в резервуаре с газом возник пожар, которому присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных.

К тушению пожара, согласно последним данным МЧС РФ ,привлечено 199 человек и 58 единиц техники, включая два пожарных поезда. Проложена магистральная пожарная линия, по которой подают воду от соседнего предприятия. Проводится охлаждение 23 оставшихся резервуаров.

Передвижная лаборатория на месте происшествия предельно допустимой концентрации углеводородов в воздухе не выявила.

Накануне в экстренных службах сообщали об одном погибшем и троих пострадавших в результате взрыва газа на газохранилище в Казани. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В МЧС заверили в отсутствии угрозы соседним населенным пунктам.



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