Центральный аппарат СК проверит нашумевшее дело врачей из Калининграда

13.06.2020, 5:19, Новости дня

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил центральному аппарату проверить дело врачей из Калининграда и доложить ему о результатах. Речь идет об уголовном деле, возбужденном против и.о. главного врача родильного дома номер четыре Елены Белой и врача-неонатолога Элины Сушкевич, поясняет РИА Новости.

Леонид Рошаль, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, привлек к резонансному делу врачей из Калининграда внимание президента. На церемонии вручения медалей Героя Труда доктор Рошаль заявил, что готов лично защищать их во время прений.

Осенью 2018 года в роддоме Калининграда погиб новорожденный младенец. И.о.главврача Елена Белая обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она решила убить младенца, которого посчитала нежизнеспособным. СК возбудил против нее уголовное дело за организацию убийства малолетнего, суд направил врача под домашний арест.

В убийстве Белой помогла Сушкевич, присланная в роддом из области. Она обвиняется в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору и тоже находится под домашним арестом.