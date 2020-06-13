Королева рассказала историю о Зеленском и задравшейся юбке

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13.06.2020, 5:16, Новости дня

Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии «Квартал-95» Владимир Зеленский, ставший впоследствии президентом Украины, поправлял ей узкую юбку.

По словам певицы, случай произошел на съемках «Вечернего Киева» (юмористическое ток-шоу от «Студии Квартал-95»). Королева сообщила, что она очень долго сидела, а потом, когда пришлось встать, ее юбка «подскочила» и ушла вверх, передает РИА «Новости».

«И как-то так оно все логично легло и я говорю: «Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку. И он справился», – сообщил певица в эфире «Люкс ФМ».

Королева добавила, что искренне жалеет и недоумевает, зачем такой талантливый артист как Зеленский пошел в политику. По мнению певицы, Зеленскому нужно было остаться на сцене, чтобы, как и прежде, радовать зрителей.

Напомним, в октябре прошлого года Королева попросила Зеленского разрешить ей въезд на территорию Украины. В октябре 2016 года СБУ запретила певица въезд на Украину на пять лет. В июле 2017 года Королева проиграла суд против СБУ. Позже певица получила разрешение приехать на Украину на похороны своей бабушки.



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