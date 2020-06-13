 

Украинская экономика восстановится от кризиса COVID-19 не раньше 2023–2024 годов – МВФ

13.06.2020, 5:06, Новости дня

Восстановление экономики Украины до докризисного уровня произойдет не ранее 2023 года. Об этом сообщается в опубликованном меморандуме Международного валютного фонда с Украиной (.pdf).

“Согласно базовым показателям, темпы экономического роста, по прогнозам, будут увеличиваться лишь постепенно в последующие годы до 4%, поскольку достигнут определенный прогресс в проведении структурных реформ. Ожидается, что объем производства не достигнет докризисного уровня до 2023–2024 годов”, – заявили в МВФ.

В Фонде прогнозируют, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 ударит по экономике Украины. За первый квартал 2020 года она сократилась на 1,5%, а до конца года прогнозируется падение еще на 8,2%. Докризисные прогнозы говорили о росте экономики на 3%.

Уточняется, что в конце 2021 года объемы производства в Украине будут находиться приблизительно на 6% ниже уровня конца 2019 года.

МВФ считает, что в 2021-м году украинский ВВП вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%, в 2023-м — на 3,4%, в 2024-м — на 3,8%, а в 2025 году достигнет показателя в 4% ежегодного роста. В прошлом году ВВП Украины вырос на 3,2%.

Эксперты Фонда считают, что от ограничений, введенных в рамках карантина, сильнее всего пострадают розничная торговля, внутреннее производство и транспортная сфера Украины.

Помимо этого, ожидается, что с конца текущего года возобновление экономики будут сдерживать ослабленные балансы банков и предприятий, а также фискальное давление.

Сегодня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита МВФ. Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, “путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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