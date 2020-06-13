Поплавский стал главой Аграрной партии Украины

13.06.2020, 5:06, Новости дня

На 26-м съезде Аграрной партии Украины 12 июня ее главой был избран украинский деятель искусств и политик Михаил Поплавский. В мероприятии приняли участие делегаты из 17 региональных партийных организаций, члены политсовета партии и гости, сообщают “Українські новини”.

“Для меня большая честь и ответственность стать главой Аграрной партии Украины. Аграрная партия должна стать номером один в Украине. Для этого нужны очень организованная и слаженная работа центрального аппарата и ответственный и профессиональный подход к делу наших региональных лидеров”, – отметил Поплавский.

На досрочных парламентских выборах летом прошлого года Поплавский возглавил список партии.