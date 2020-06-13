Под зданием суда, где избирают меру пресечения Стерненко, произошли стычки с полицией. Видео
13.06.2020, 5:06, Новости дня
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13.06.2020, 5:06, Новости дня
видео
Видео: radiosvoboda.org
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