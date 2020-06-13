 

Под зданием суда, где избирают меру пресечения Стерненко, произошли стычки с полицией. Видео

13.06.2020, 5:06, Новости дня

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Видео: radiosvoboda.org

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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