Мнение: Новый украинский флотоводец

13.06.2020, 5:05, Разное

О новом главнокомандующем могучим украинским флотом. Он кстати из Севастополя, но вряд ли когда-то в городе будут сильно жалеть, что этот кадр сделал карьеру не у нас (а в 2014-м году он мог это сделать, оказавшись перед тем же выбором, перед которым оказался Семен Семенченко), а на Украине.

На должность главного украинского флотоводца назначили Алексея Неижпапу

Продолжается затеянная Зе-командой ротация руководящего состава силовых структур Украины. Зеленский уже сменил начальников СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях, а также начальника центра СБУ по борьбе с терроризмом.

Теперь пришел черед ВМС Украины, то есть того, что скрывается за этой громкой вывеской – нескольких посудин и катеров.

Своим указом №216/2020 от 11 июня Зеленский уволил главкома ВМСУ Игоря Воронченко с должности командующего ВМС ВСУ. Согласно сообщениям украинских СМИ, Воронченко не отправляют в отставку, а переводят на новую должность в Министерство обороны. Он уже подтвердил, что ему предложили новую должность в Минобороны и после четырех лет командования ВМС он может «достойно передать наработки и опыт своему преемнику».

Надо сказать, что опыт Воронченко на этом посту включает участие в провокации в Керченском проливе и в ряде коррупционных схем Петра Порошенко, в том числе по приобретению для ВМСУ по многократно завышенной цене плавучих объектов, выпущенных на принадлежавшем бывшему украинскому главе заводе «Кузница на Рыбальском».

Впрочем, судя по всему, адмирала увольняют не за это, хотя скрыть своей обиды на указ Зеленского Воронченко не смог. В частности, он удивился большому вниманию СМИ к его увольнению (как будто такое событие могло пройти незамеченным).

При этом экс-«флотоводец» отметил, что придерживается подходов и принципов, которые присущи армиям ведущих стран мира, согласно которым, должностное лицо на ключевых позициях каждые 4-5 лет должно передавать свой опыт и знания. Он отметил, что ротационный принцип как раз и соответствует подходам, которые действуют в НАТО.

На место Воронченко Зеленский назначил его заместителя – Алексея Неижпапу (Не ешь папу).

Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончил местный военно-морской институт, в 2008 году – Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень), и в 2015-м – Национальный университет обороны Украины. Он принадлежит к новой формации украинских военных – тех, что не учились в советских училищах, присягали «Неньке» и с младых ногтей воспитывались на бандеровской пропаганде. Службу начал в должности командира батареи фрегата.

Моментом истины для него стала Крымская весна. По свидетельству бывших сослуживцев, Неижпапа некоторое время колебался, какую сторону ему выбрать. Как коренному крымчанину, ему не слишком хотелось покидать полуостров, да и зарплаты в ЧФ РФ куда солиднее, чем в ВМСУ.

Но, в конце концов, он решил выбрать украинскую сторону, что сулило ему головокружительную карьеру: в ВМСУ после весны 2014 года значительно увеличилось число вакансий. Неижпапа решил остаться верным «Незалежной» и не прогадал. Дважды он получил очередное звание досрочно и возглавил первую бригаду надводных кораблей, считающуюся элитной и принимающую участие в учениях НАТО. Кстати, эта должность рассматривается в ВМСУ как «трамплин» в МО.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морских сил по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.

По службе Неижпапа был очень исполнителен и аккуратен. Достаточно сказать, что за шесть лет он не попался ни на одном коррупционном скандале – явление для современной Украины уникальное.

Украинские СМИ сообщают об участии Неижпапы в карательной операции в Донбассе, причем не сообщая о героических свершениях бравого морского офицера. Так как «флотоводец» не состоял в ССО или СБУ, подобная скромность означает одно – он съездил в «АТО» без всякой служебной необходимости и, соответственно, задачи, лишь для того, чтобы фигурировать в дальнейшем в качестве участника боевых действий.

Впрочем, совсем без скандалов не обошлось. В 2019 году Неижпапа был пойман на том, что заставлял подчиненных голосовать за Порошенко, что совершенно не удивительно, учитывая абсолютную исполнительность офицера и тот факт, что он приобрел репутацию «порохобота», что, скорее всего, связано не столько с убеждениями Неижпапы, с которыми у него, как и у большинства украинских командиров, «не дюже богато», а с его стремлением к служебному росту и всегдашней готовностью вылизывать начальство с радостным повизгиванием.

Это качество, несомненно, и было замечено Зе-командой, и уже с апреля 2020 г. Алексей Неижпапа занял должность заместителя командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. После этого к нему присматривались и дальше, вели с ним разговоры, получали от него гарантии и компромат на его шефа, после чего Неижпапу и выдвинули на пост главного украинского «флотоводца».

Не последнюю роль сыграл и тот факт, что у него лично, в отличие от Воронченко, не было товарно-денежных отношений с Порошенко, а «убеждения» – это то, что в среде украинских чиновников, хоть гражданских, хоть военных, никто всерьез не воспринимает.

И если Зеленскому потребовались на ключевых постах силовых ведомств «свои люди», порохобот Неижпапа готов стать для комика «своим».

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/novyy-glavkom-vmsu-porokhoboty-vozvrashchayutsya/ – цинк