 

В Конгрессе представили законопроект против Евгения Пригожина

13.06.2020, 4:54, Новости дня

Четыре конгрессмена от обеих партий представили законопроект, осуждающий действия Евгения Пригожина, считающегося одним из приближенных президента РФ Владимира Путина, и содержащий пакет мер по противодействию действиям Пригожина и его партнеров «за их продолжающиеся атаки на Соединенные Штаты и их союзников».

В заявлении конгрессмена-демократа Элиота Энгела, главы Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и одного из авторов законопроекта, говорится: «Евгений Пригожин – марионетка Путина с давней историей подрыва безопасности и интересов Соединенных Штатов в интересах правительства России».

В качестве примеров, Энгел привел вмешательство пригожинской «фабрики троллей» в американские выборы 2016 и 2018 годов, а также действия наемников из «группы Вагнера» в Украине, Сирии, Ливии и Африке

Законопроект, в частности, предусматривает убеждение государств, сотрудничающих со структурами подконтрольными Пригожину, в прекращении подобного сотрудничества; введение дополнительных санкций; сотрудничество с международными партнерами США с целью убедить их предпринять аналогичные шаги.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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