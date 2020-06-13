Стал известен главный соперник Лукашенко на президентских выборах

13.06.2020, 4:30, Разное

Результаты социологических опросов в Белоруссии тщательно скрыты от глаз общественности. Однако ряд СМИ и блогеров уверены, что рейтинг президента Александра Лукашенко колеблется в пределах статистической погрешности. Особенно не любят главу государства в столице республики Минске, полагают наблюдатели.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Многие обращают внимание на кандидатуру бывшего банкира Виктора Бабарико.

По мнению журналистов, он единственный, кто сможет составить главе государства реальную конкуренцию. “Он лидирует абсолютно во всех “пиратских” опросах общественного мнения, причем чаще всего выигрывает уже в первом туре, набирая 50-60% голосов”, – пишет “Взгляд”.

Бабарико триумфально проводит кампанию по сбору подписей – в штабе кандидата сообщили о 230 собранных “автографов”, и это при необходимых для выдвижения 100 тысячах. Сам экс-банкир уверен в своей победе и проигрыше Лукашенко.

В последние дни мая в Белоруссии прошла серия пикетов и митингов. Их участники требовали ухода нынешнего президента и регистрации на выборах независимых кандидатов.

Помимо Александра Лукашенко и Виктора Бабарико, за главный государственный пост намерены побороться 13 претендентов. В их числе бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало. По всей видимости, от намерений дипломата президент не в восторге – глава государства обозвал его “хряком”.

Весь мир увидел, что белорусы против Лукашенко – сотни тысяч вышли на улицы, чтоб поддержать альтернативных кандидатов.

Но он сам не хочет в это верить, поэтому репрессиями, ложью, угрозами расстрелов хочет вернуть народную любовь.

Собрал генералитет и призвал воевать с народом. pic.twitter.com/a9guBxWK1E

— Лизистрата (@Lysistrata_by) June 9, 2020