Ученые рассказали о пользе кофе для похудения

13.06.2020, 4:18, Новости дня

Во время исследования ученые выяснили, что кофе стимулирует клеточную активность бурого жира и благодаря этому выступает в роли сжигателя белой жировой ткани.

Ученые из Великобритании утверждают, что кофе способен действовать как жиросжигатель: он помогает в избавлении от лишнего веса и может быть использован в качестве дополнительного средства в лечении диабета. Во время лабораторных испытаний стволовых клеток обнаружилось, что кофеин повышает активность коричневого жира в клеточных структурах.

Исследования, которые были проведены ранее, показали, что кофе помогает при лечении мигрени, продлевает жизнь и защищает головной мозг от деградации.