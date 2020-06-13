Ученые рассказали о пользе кофе для похудения

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13.06.2020, 4:18, Новости дня

Во время исследования ученые выяснили, что кофе стимулирует клеточную активность бурого жира и благодаря этому выступает в роли сжигателя белой жировой ткани.

Ученые из Великобритании утверждают, что кофе способен действовать как жиросжигатель: он помогает в избавлении от лишнего веса и может быть использован в качестве дополнительного средства в лечении диабета. Во время лабораторных испытаний стволовых клеток обнаружилось, что кофеин повышает активность коричневого жира в клеточных структурах.

Исследования, которые были проведены ранее, показали, что кофе помогает при лечении мигрени, продлевает жизнь и защищает головной мозг от деградации.



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