На основе экстракта из морских ежей было разработано средство от рака

13.06.2020, 4:18, Новости дня

Международной группой ученых был разработан прототип лекарственного соединения против форм рака, которые устойчивы к химиотерапии.

Уникальность разработанного метода лечения состоит в том, что молекулы глюкозы были соединены с аналогами биологически активных молекул из пигмента морских ежей. Такой шаг необходим для более эффективной доставки действующего вещества в опухолевые клетки.

Во время работы ученые воспользовались тем, что опухолевые клетки потребляют соединения глюкозы интенсивнее нормальных клеток. Соединением, которое было создано учеными, во время эксперимента обработали клеточные культуры рака, устойчивого к препарату химиотерапии. В результате обнаружилось, что опухолевые клетки погибли.