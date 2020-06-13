В Конгресс США внесли резолюцию о новых санкциях против Пригожина

13.06.2020, 4:16, Новости дня

Американский законодатель-демократ Элиот Энгел от штата Нью-Йорк внес в Конгресс США резолюцию с призывом ужесточить санкции в отношении российского предпринимателя Евгения Пригожина, сообщила пресс-служба возглавляемого Энгелом комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

«Мы должны ввести дополнительные санкции против Пригожина и инструментов, которые он продолжает использовать для подрыва американских интересов, а также работать с нашими партнерами в Евросоюзе, чтобы побудить их предпринять аналогичные шаги», – приводит слова Энгела ТАСС.

Кроме предложения «серьезно рассмотреть вопрос [о введении] дополнительных санкций против Евгения Пригожина и связанных с ним структур», в резолюции содержится осуждение «любых попыток РФ и ее доверенных лиц <…> вмешаться во внутреннюю политику США, их союзников и партнеров».

Энгел также сообщил о необходимости тесной координации между Соединенными Штатами и их партнерами в вопросе санкций против российского бизнесмена и призвал «страны, сотрудничающие с Евгением Пригожиным или связанными с ним» компаниями, прекратить эту деятельность.

Резолюцию уже поддержали республиканцы Брайан Фицпатрик (от штата Пенсильвания) и Адам Кинзингер (от штата Иллинойс), а также демократ Билл Китинг (от штата Массачусетс).

Напомним, 17 марта суд столичного округа Колумбия (Вашингтон) закрыл дело против российской компании «Конкорд», которую в США пытались обвинить в якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента. В тот же день российский предприниматель Евгений Пригожин подготовил иск против Соединенных Штатов за незаконное преследование и санкции на сумму 50 млрд долларов.

В середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули против 13 граждан РФ и трех российских организаций обвинения в якобы имевших место попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Роберта Мюллера, занимавшего на тот момент должность спецпрокурора. РФ неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских выборов.