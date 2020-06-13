Фастфуд может быть полезным: советы диетолога

13.06.2020, 4:06, Новости дня

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что фастфуд может быть полезным. "Вкусняшку" можно приготовить дома с использованием "здоровых" ингредиентов. Таким образом, все, принесшее фастфуду дурную славу — трансжиры, сахар, соль — в тарелку не попадет.

Например, для домашнего бургера можно использовать цельнозерновой хлеб, зелень, куриную грудку, индейку. Важно использовать качественный томатный соус. Вместо картошки фри можно сделать картофель, запеченный в духовке — он тоже будет с корочкой, советует диетолог. А вместо мороженого можно сделать сорбет, смешав в блендере замороженные ягоды и йогурт и отправив это все на некоторое время в морозилку.

Готовый фастфуд тоже можно "трасформировать", чтоб он стал более полезным, передает РИА Новости со ссылкой на диетолога Соломатину. К примеру, выбирать закуски с зеленью или приносить салат с собой в ресторан. У наггетсов лучше не есть корочку, а из картофельных блюд в заведениях фастфуда лучше отдать предпочтение картофелю по-деревенски. В бургер можно добавить овощей, а одну из булочек убрать. Диетолог также не советует брать баранью шаурму — лучше поесть куриной. Также стоит взять не майонез, а томатный соус. И, конечно, фастфуд нужно покупать только в проверенных местах.