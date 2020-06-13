 

10 тысяч работников и торговцев рынка в Пекине, где нашли коронавирус, пройдут тестирование

13.06.2020, 4:06, Новости дня

12 июня на крупном оптовом рынке "Синьфади" района Фэнтай в Пекине был выявлен коронавирус COVID-19. По решению местных властей все 10 тысяч торговцев и работников рынка сдадут тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает издание "Синьцзинбао".

По данным СМИ, вирус обнаружили на доске для разделки рыбы, используемой для обработки импортированного лосося.

 

Как отмечается, рынок закрыли на санитарную обработку с 3:00 по местному времени субботы (22:00 пятницы по времени Москвы). Также приостановлена работа еще пяти оптовых рынков Пекина, передает агентство "Интерфакс".

Рынок "Синьфади" обеспечивает порядка 90 процентов потребностей Пекина в свежих овощах и фруктах. По словам руководства рынка, для снабжения города овощами и фруктами планируется открыть временные павильоны и палатки.



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