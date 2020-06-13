В полиции заявили, что некоторые водители “спасаются” от видеофиксации, закрывая номера. МВД советует так не делать

13.06.2020, 3:54, Новости дня

В патрульной полиции предостерегли водителей от попыток скрыть государственный номерной знак от камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом в Facebook сообщил первый замглавы департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

“Изобретательность некоторых водителей не перестает удивлять. Как только заработали камеры автоматической фиксации, посыпались вопросы: если закрыть [государственный номерной знак], зарисовать символы, распознает ли его система? Удастся ли таким нарушителям избежать наказания? Рассказываю: если даже каким-то образом скрывается номер на авто, даже если камера автоматической фиксации не сможет распознать номерной знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит”, – заверил Билошицкий.

Он напомнил, что за эксплуатацию авто “без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию, или загрязненным (если нельзя четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м)”, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 170 до 255 грн.

“Вот вам примеры такого нарушения. В ход идут разные способы: кто-то рисует, кто-то стирает цифры. Эти водители получили свои постановления. Напоследок совет от меня: лучший способ избежать ответственности – не нарушать”, – заключил первый замглавы патрульной полиции.

Винахідливість деяких водіїв не перестає дивувати👀Щойно запрацювали камери автоматичної фіксації, як посипалися… Posted by Олексій Білошицький on Reede, 12. juuni 2020

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области (20 – в столице, 25 – в области). Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их. Замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.