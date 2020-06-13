 

Мнение: Извинения Ефремова

13.06.2020, 3:50, Разное

Для тех, кому это было важно. Извинения Ефремова за ДТП, которое привело к гибели Сергея Захарова.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Беременная Катя Жужа сыграет с мужем свадьбу в третий раз

13.05 / Ученый считает, что после самоизоляции Россия столкнется с волной алкоголизма

15.05 / Виталий Милонов осудил магазины, продающие маски по спекулятивной цене

29.04 / Запах любимого человека помогает уснуть, считают ученые

04.05 / Опубликовано изображение великолепной спиральной галактики со вспышками сверхновых

14.04 / Мнение: Следующая остановка – Албания

29.04 / Анонсирована презентация смартфона Meizu 17T

17.04 / В Сети рассекретили новые рендеры iPhone 12 Pro Max

26.04 / Минздрав утвердил список психотропных препаратов для ввоза в Россию

12.04 / Мнение: Сроки эпидемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска