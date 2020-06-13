Трамп пообещал уйти в случае поражения на выборах

13.06.2020, 3:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пообещал, что, в случае поражения на выборах, он покинет Белый дом и «займется другими делами». Однако, он добавил, что «это будет очень плохо для нашей страны».

Критики Трампа и возможный кандидат Демократической партии Джо Байден неоднократно высказывали опасения, что тот откажется оставить свой пост в случае проигрыша. Президент впервые публично затронул эту тему.

В интервью Fox News, Трамп, который недавно отказался переименовать военные базы, названные в честь лидеров Конфедерации, назвал «сомнительными» достижения президента Авраама Линкольна, выигравшего Гражданскую войну и уничтожившего рабство в США.

«Думаю, что я сделал для черной общины больше, чем любой другой президент. – сказал Трамп. – Давайте пропустим Авраама Линкольна, потому что он сделал хорошие вещи, однако часто сомнительные. Другими словами, вы знаете конечные результаты».