Власти Петербурга объяснили отсутсвие строгих ограничений из-за COVID-19…

13.06.2020, 3:20, Разное

…«образованным составом населения».

В Санкт-Петербурге после начала эпидемии коронавируса не ввели таких жестких ограничений, как Москва, из-за «более образованного и квалифицированного» населения. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала «Сант-Петербург».

«Мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, у нас более ровный, образованный и квалифицированный состав населения. Мы не вводили настолько жесткие ограничения, не закрывали большое количество предприятий, не вводили пропуска, но поэтому и снимаем их мы более аккуратно, чем Москва», — сказал Елин.

Он также отметил, что в Москве вирус начал распространять примерно на две недели раньше, чем в Петербурге, поэтому и ограничения столица снимает быстрее.

Режим самоизоляции и цифровых пропусков перестал действовать в Москве с 9 июня. Свою работу возобновили также салоны красоты и парикмахерские. С 16 июня смогут открыться летние веранды кафе, москвичи также смогут посещать стоматологии, музеи и выставки. Детским садам, учреждениям соцзащиты, а также фитнес-клубам и бассейнам разрешили вернуться к работе с 23 июня. При этом власти по-прежнему требуют соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

В Петербурге, в котором количество заболевших в 10 раз меньше, чем в Москве (20043 против 202935), запрещено находится в общественных местах, транспорте, в магазинах без перчаток и масок, а режим самоизоляции действует до 14 июня. 8 июня губернатор города Александр Беглов пообещал, что в ближайшие дни власти представят план по снятию ограничений.