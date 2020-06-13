 

Связавшийся с бывшей женой Бандерас разозлил возлюбленную

13.06.2020, 3:18, Разное

Знаменитости познакомились на съемках картины “Двое – это слишком” и с тех пор не расставались. Бандерас и Гриффит прожили в браке с 1996 по 2015 год. Примечательно, что инициатором развода выступила Мелани. В качестве причины она указала непримиримые разногласия.

Расставание пары сопровождалось многочисленными скандалами. Бывшие возлюбленные длительное время не могли поделить имущество. Развод больно ударил по Гриффит: актриса утратила веру в любовь и погрузилась в депрессию.

В конце концов экс-супругам удалось наладить отношения. В недавнем интервью Бандерас рассказал, что все еще считает бывшую жену членом семьи. “Буквально вчера мы говорили по телефону. Это происходит само собой”, – поделилась звезда фильма “Зорро”.

У пары есть общая дочь Стелла. В этом году наследнице знаменитостей исполнится 24 года. “Самым чудесным из всего, что когда-нибудь случалось с нами, стало рождение нашей дочери. Мы ее очень любим, она стала прекрасным итогом наших отношений”, – цитирует Бандераса издание Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nicole Kimpel (@nickykim2807) 18 Май 2020 в 6:32 PDT

Отметим, что откровения актера о бывшей жене разозлили его нынешнюю возлюбленную Николь Кимпел. Девушка встречается со звездой около пяти лет и с нетерпением ждет предложения руки и сердца. Теперь, судя по всему, у нее появилась серьезная соперница.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Кинокартина «В бой идут одни старики» возглавила рейтинг самых популярных лент о войне у россиян

13.04 / Вылетевший в Москву самолет вернулся в Екатеринбург из-за задымления в кабине

27.05 / Мнение: Борец с режимом

09.05 / Мнение: Военно-морской парад в World of Warships ко Дню Победы

11.04 / Коронавирусные хроники

10.06 / Кейт Миддлтон наняла нового личного секретаря

18.04 / Новый смартфон с 6,57-дюймовым экраном появился в базе TENAA

03.05 / Наташа Королева поддержала акцию «Сад памяти» и посадила в собственном саду японскую айву

01.05 / 7 странных вещей, которые происходили на аномальном ранчо Скинуокер

28.04 / Сервис Undo ускорит возврат денег за отмененные билеты на самолет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска