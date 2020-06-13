Связавшийся с бывшей женой Бандерас разозлил возлюбленную

13.06.2020, 3:18, Разное

Знаменитости познакомились на съемках картины “Двое – это слишком” и с тех пор не расставались. Бандерас и Гриффит прожили в браке с 1996 по 2015 год. Примечательно, что инициатором развода выступила Мелани. В качестве причины она указала непримиримые разногласия.

Расставание пары сопровождалось многочисленными скандалами. Бывшие возлюбленные длительное время не могли поделить имущество. Развод больно ударил по Гриффит: актриса утратила веру в любовь и погрузилась в депрессию.

В конце концов экс-супругам удалось наладить отношения. В недавнем интервью Бандерас рассказал, что все еще считает бывшую жену членом семьи. “Буквально вчера мы говорили по телефону. Это происходит само собой”, – поделилась звезда фильма “Зорро”.

У пары есть общая дочь Стелла. В этом году наследнице знаменитостей исполнится 24 года. “Самым чудесным из всего, что когда-нибудь случалось с нами, стало рождение нашей дочери. Мы ее очень любим, она стала прекрасным итогом наших отношений”, – цитирует Бандераса издание Daily Mail.

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Публикация от Nicole Kimpel (@nickykim2807) 18 Май 2020 в 6:32 PDT

Отметим, что откровения актера о бывшей жене разозлили его нынешнюю возлюбленную Николь Кимпел. Девушка встречается со звездой около пяти лет и с нетерпением ждет предложения руки и сердца. Теперь, судя по всему, у нее появилась серьезная соперница.