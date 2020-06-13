 

Заявлено о встрече Волочковой с Фоменко после слов о ее беременности

13.06.2020, 3:18, Разное

Недавно Владислав Фоменко появился в очередном выпуске скандально известного шоу Андрея Малахова “Прямой эфир”. В программе мужчина рассказал, что находился в интимных отношениях с балериной на протяжении нескольких месяцев, параллельно помогая ей с ремонтом дома в Новахово. Якобы он дал ей много денег, а она ему их так и не вернула.

У Анастасии Волочковой другая версия: она будто бы вручила ему 300 тысяч рублей на покупку необходимых материалов и разрешила пожить в комнате для прислуги. После чего тот якобы пропал. А затем он вдруг объявился: попросил вытащить его из СИЗО, куда он угодил по обвинению в мошенничестве. Но балерина отказала, потребовав для начала вернуть деньги.

“Почему же в тот момент он не спрашивал о “ребенке”,​ а вспомнил только сейчас? Ответ прост: из-за пандемии многие остались без работы. А на имени Волочковой можно неплохо заработать”, – убеждена адвокат балерины Юлия Вербицкая.

Говорят, что телевизионщики пытаются устроить встречу Владислава Фоменко с Анастасией Волочковой. Однако близкий к балерине человек убежден, что это категорически невозможно. “Анастасия даже и слышать о нем ничего не хочет. ​Не понимает, почему телевидение предоставляет площадку для публичных выступлений аферистам, ворам и обманщикам”, – отметил Денис Сорокин.

По его словам, Анастасия Волочкова очень расстроена, что ее именем пользуются в своих целях непорядочные люди. Кстати, на том же резонансном шоу Владислав Фоменко прошел проверку на детекторе лжи. Согласно выводам, сделанным устройством, интимная связь у Фоменко с Волочковой точно была, а вот ребенок под вопросом. Также стало известно, что мужчина, хоть и тратил на балерину внушительные суммы, на ремонт дома все-таки не давал.



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