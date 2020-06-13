 

В МЧС оценили наличие угрозы жилым домам из-за пожара на газохранилище в Казани

13.06.2020, 3:16, Новости дня

Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает жилым домам, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Татарстану по противопожарной службе Константин Чанышев.

«Казанская кустовая база находится за пределом жилой застройки. Угрозы населенным пунктам нет», – приводит слова Чанышева РИА «Новости».

Он сообщил, что проводится охлаждение, поверхность котла каждой из цистерн под слоем воды. «Горение происходит в верхней части, с горловины резервуара, вся температура уходит вверх, производим охлаждение лафетным стволом. Это пока дает нам возможность ликвидировать угрозу взрыва данного резервуара», – сказал Чанышев.

По последним данным МЧС России, к тушению привлечено 138 человек и 48 единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану уточнили, что в тушении принимают участие два пожарных поезда, передает ТАСС.

Всего на станции расположено 24 резервуара со сжиженным газом.

Ранее в экстренных службах сообщали об одном погибшем и троих пострадавших в результате взрыва газа на газохранилище в Казани. Позднее появились сведения о госпитализации одного из пострадавших и его состоянии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / В СНБО разработали комплекс мероприятий по усилению кибербезопасности Украины

14.05 / Появились первые снимки бюджетного смартфона Moto E7

19.05 / Диетолог рассказал об опасности белых полосок на ногтях

16.04 / США предоставят странам Латинской Америки 280 млн долларов

20.05 / После крушения Ми-8 в Подмосковье возбуждено уголовное дело

19.05 / Рубль вырос к доллару

03.06 / Трамп перенесет съезд республиканцев из Северной Каролины

11.04 / Гол россиянина Архипова помог “Гордее” обыграть “Динамо” в чемпионате Белоруссии

14.05 / Коронавирусом в Великобритании заразились больше 230 тыс. человек

06.05 / Полицейский пес Горыныч задержал магазинных воров в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска