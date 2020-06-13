Бороться с повышенным давлением помогает яичный белок

13.06.2020, 3:06, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что яичный белок содержит соединение, которое способствует снижению повышенного кровяного давления не хуже, чем лекарственные препараты.

По мнению специалистов, употребление яичного белка очень полезно для гипертоников, которые вынуждены на постоянной основе принимать лекарственные препараты. Как утверждают эксперты, соединение, которое содержится в белке куриного яйца, по эффективности конкурирует с препаратами от повышенного давления.

Во время исследования были получены доказательства того, что пептид, который является одним из строительных белковых блоков, по эффективности снижения давления равен низкой дозе популярных препаратов.