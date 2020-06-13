Эксперты рассказали о полезных свойствах семян кунжута

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13.06.2020, 3:06, Новости дня

Команда ученых обнаружила, что регулярное употребление семян кунжута поможет снизить уровень холестерина, а также привести в норму кровяное давление.

Кунжут благоприятно воздействует на организм благодаря наличию в его составе антиоксидантов, магния и витамина Е. Также продукт богат большим количеством белка, который способствует нормализации кровяного давления.

Регулярное употребление кунжута также способствует улучшению показателей холестерина, избыток которого может стать причиной многих болезней. Кроме этого, неочищенные семена кунжута содержат большое количество клетчатки, которая обеспечивает защиту сердечно-сосудистой системы.



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