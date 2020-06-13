 

На Москву и Подмосковье обрушились ливни

13.06.2020, 2:55, Новости дня

В Москве и Московской области начались ливни. В Европейской части страны холодный фронт оттеснил жару.

На метеостанциях зафиксировали до половины июньской нормы осадков, сообщает телеканал "Россия 24".

Поливать будет всю субботу. Но потом тепло постепенно вернется.

 

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал СМИ, что в пятницу, 12 июня, в Москве пройдут ливни, грозы, местами возможен град. За сутки может выпасть до 20 миллиметров осадков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / В Украину спецрейсами вернулись еще почти 700 украинцев

26.05 / Пригожин подтвердил авторство нецензурного сообщения Шнурову

28.04 / Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова

24.04 / Саакашвили оконфузился с флагом Украины

22.04 / Эксперт: Самоизоляция выявила недостатки российских интернет-сервисов

06.05 / В Москве начали сносить павильоны «Дома-2»

18.04 / Новый внедорожник Jeep Grand Wagoneer дебютирует в 2021 году

28.05 / Пожар в одесском колледже. Фигуранта дела поэта Хаецкого отпустили на поруки нардепов

09.06 / Первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в Литву

06.05 / Кремль спросили об американском проекте добычи ресурсов на Луне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска