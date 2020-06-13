На Москву и Подмосковье обрушились ливни

13.06.2020, 2:55, Новости дня

В Москве и Московской области начались ливни. В Европейской части страны холодный фронт оттеснил жару.

На метеостанциях зафиксировали до половины июньской нормы осадков, сообщает телеканал "Россия 24".

Поливать будет всю субботу. Но потом тепло постепенно вернется.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал СМИ, что в пятницу, 12 июня, в Москве пройдут ливни, грозы, местами возможен град. За сутки может выпасть до 20 миллиметров осадков.