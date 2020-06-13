 

Одного из пострадавших в результате взрыва в газохранилище в Казани госпитализировали

13.06.2020, 2:55, Новости дня

Одного пострадавшего в результате взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище в Казани доставили в больницу. В настоящее время на месте ЧП работает бригада Республиканского центра медицины катастроф. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Татарстана.

Как уточняется, госпитализирован мужчина 45 лет. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщает ТАСС.

Вечером в пятницу, 12 июня, на кустовой базе ООО "Газпром сжиженный газ" в Казани произошел взрыв сжиженного газа в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. Существует угроза распространения огня на другие емкости с газом.

Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и трех пострадавших в результате инцидента. Информация о состоянии остальных раненых уточняется.



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