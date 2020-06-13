 

Число госпитализированных в результате взрыва газа в Казани увеличилось до двух

13.06.2020, 2:55, Новости дня

После взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище два человека госпитализированы с ожогами в Республиканскую клиническую больницу Министерства здравоохранения Татарстана. Об этом СМИ сообщили представители ведомства.

Ранее министерство информировало об одном госпитализированном. Экстренные службы города сообщали об одном погибшем и трех пострадавших.

По данным пресс-службы МЧС, взрыв и пожар произошли на территории газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ" на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров. Пожару присвоен четвертый номер сложности. В настоящее время существует угроза распространения огня на соседние емкости с газом, они охлаждаются. На месте происшествия работают два пожарных поезда. В тушении пожара принимают участие 138 человек личного состава, привлечено 48 единиц специальной техники, передает ТАСС.

Как отмечается, казанская кустовая база находится за пределами жилой застройки, поэтому населенным пунктам ничего не угрожает.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье №217 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах").



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / В Совфеде объяснили перенос даты окончания Второй мировой войны

09.05 / Китай намерен реформировать систему профилактики заболеваний из-за эпидемии коронавируса

24.05 / Украинцев эвакуировали из Казахстана, Туниса, США и Эстонии

05.05 / В Украине утвердили проект строительства хранилища радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из РФ

23.04 / Пятый президент Абхазии вступил в должность

14.05 / Курс гривны к евро и доллару повысился

23.05 / Мясников увидел ошибку в подсчетах заразившихся коронавирусом

13.05 / Нардеп заблокировал подписание “антиколомойского” закона

23.05 / Трамп высказался о слабых сторонах Байдена

14.04 / Внеочередное заседание Рады пройдет 16 апреля – нардеп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска