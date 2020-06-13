Число госпитализированных в результате взрыва газа в Казани увеличилось до двух

13.06.2020, 2:55, Новости дня

После взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище два человека госпитализированы с ожогами в Республиканскую клиническую больницу Министерства здравоохранения Татарстана. Об этом СМИ сообщили представители ведомства.

Ранее министерство информировало об одном госпитализированном. Экстренные службы города сообщали об одном погибшем и трех пострадавших.

По данным пресс-службы МЧС, взрыв и пожар произошли на территории газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ" на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров. Пожару присвоен четвертый номер сложности. В настоящее время существует угроза распространения огня на соседние емкости с газом, они охлаждаются. На месте происшествия работают два пожарных поезда. В тушении пожара принимают участие 138 человек личного состава, привлечено 48 единиц специальной техники, передает ТАСС.

Как отмечается, казанская кустовая база находится за пределами жилой застройки, поэтому населенным пунктам ничего не угрожает.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье №217 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах").