Das Erste – коронавирус очистил нью-йоркское метро от грязи — и избавил от пассажиров

13.06.2020, 2:45, Новости дня

Метро Нью-Йорка всегда было грязным и переполненным. Его сигнальные системы были созданы ещё в 1930-е годы, а в развитие инфраструктуры инвестировалось слишком мало средств, пишет немецкий телеканал Das Erste. Коронавирус принёс в нью-йоркскую подземку чистоту, но и пассажиров теперь тоже нет, а без них нет и выручки от продажи проездных билетов. Поэтому будущее городского транспорта после коронавируса туманно.



Reuters

До пандемии коронавируса нью-йоркское метро было грязным и переполненным. Теперь вагоны поездов чистые, как никогда, но и пассажиров в них нет — а это означает, что нет и доходов, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

В первый день осторожного ослабления карантинных мер в многомиллионной метрополии губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо даже сам прокатился на метро в присутствии репортёров. Обычно он добирается до своего рабочего места в Манхэттене в бронированном лимузине.

Но ради пары классных кадров даже губернатор порой может спуститься в подземку, комментирует это событие немецкий журналист. Со стороны Куомо это послание гражданам: поездки на метро безопасны.

«Все вагоны метро продезинфицированы. Ничего подобного ещё никогда не случалось. Как правило, всегда присутствуют жалобы на то, как грязно в вагонах. Теперь они даже продезинфицированы, — порадовался Куомо. — Даже моя ванная комната дома не продезинфицирована. Зато метро, пригородные поезда и автобусы в городе — да».

В качестве губернатора Куомо возглавляет транспортное управление MTA, отвечающее за общественный транспорт в Нью-Йорке. Из-за пандемии коронавируса и широких ограничений в общественной жизни число пассажиров сократилось более чем на 90%.

И без того имеющее хронические проблемы с финансированием MTA находится на грани банкротства, считает эксперт аналитического центра в Институте Манхэттена: «Половина бюджета — это выручка за проездные билеты. Однако метро пустует, и MTA не получает никаких доходов от него. Другая половина складывается из доходов от налогов штата». Но и они сократились из-за последствий пандемии. Ещё до начала кризиса Куомо приходилось уклоняться от инвестирования в городское транспортное сообщение.

Глава метро Энди Байфорд также не оправдал надежд, которые возлагались на него как на кризисного менеджера. Как поясняют эксперты, главная проблема нью-йоркского метро заключается в том, что его сигнальные системы были созданы в 1930-е годы. Повсюду в мире на перегоны уже отправляют намного больше поездов. Это было бы возможно и в Нью-Йорке, если бы в развитие инфраструктуры вкладывалось больше средств. Тогда и поезда не были бы такими переполненными.

До наступления пандемии коронавируса в вагоны метро и автобусы ежедневно набивалось по 8 миллионов человек. В часы пик метро было настолько переполнено, что поезда иногда проезжали станции без остановок, а пассажирам порой приходилось ждать по полчаса, пока не придёт менее загруженный поезд. Это также стало одной из причин, по которым коронавирус в Нью-Йорке распространился так быстро, отмечает немецкий телеканал.

Американское ведомство здравоохранения CDC советует населению больше не пользоваться общественным транспортом. Для метро это означает катастрофу. Теперь ещё больше людей, возможно, пересядут на личные автомобили. «Самое худшее будет, если метро станет транспортом исключительно для бедных афроамериканцев и латиноамериканцев, которые не могут позволить себе машину. Тогда поддержка для общественного городского транспорта будет сокращена ещё сильнее», — опасается Джейкоб Фабер из Университета Нью-Йорка.

Губернатор Куомо пока не комментирует ситуацию с будущим MTA и требует финансовой поддержки из Вашингтона, которая, впрочем, маловероятна, отмечает Das Erste. В остальном у него есть для нью-йоркских пассажиров во времена после коронавируса только один совет: «Если поезд полон, просто подождите следующего».