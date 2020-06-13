 

Нацбанк Украины за неделю сократил объем выкупа валюты с межбанковского рынка в 10 раз

13.06.2020, 2:42, Новости дня

За прошедшую неделю Национальный банк Украины в 10 раз сократил объем выкупа валюты на межбанковском рынке. Об этом свидетельствует информация о результатах валютных интервенций НБУ, опубликованная (.xls) на сайте регулятора.

Так, за прошлую неделю (с 9-го по 12 июня) Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $40 млн, тогда как неделей раньше (с 1-го по 5 июня) НБУ выкупил $410 млн.

Интервенции по продаже валюты Нацбанк не проводит с первой декады апреля.

В соответствии с данными регулятора, с начала года НБУ выкупил на межбанке $3,18 млрд и продал $2,79 млрд. Чистая покупка, таким образом, составила $387,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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