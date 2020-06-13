 

Арахамия об альтернативе Авакову: Мы передали флаг принятия решения президенту

13.06.2020, 2:42, Новости дня

Во время формирования Кабинета Министров премьер-министра Украины Алексея Гончарука партия “Слуга народа” пыталась повлиять на увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова, заявил председатель фракции “Слуга народа” в парламенте Давид Арахамия в интервью “Апострофу”, которое опубликовано 12 июня.

По его словам, попытки повлиять на увольнение Авакова, получились не слишком публичными.

“Он [Гончарук] тогда обладал мандатом привести всех новых министров. И он принес троих кандидатов. Я участвовал тогда в собеседованиях, и я честно скажу вам, что это были очень слабые кандидаты. Все люди, которые принимали решения, единогласно сказали, что они не смогут управлять министерством, где в подчинении почти миллион человек. Тогда это было безальтернативно. А сейчас мы передали флаг принятия решения президенту. И занимаем позицию наблюдателей, а не ищем активно кандидатов”, – отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что фракция примет решение президента Владимира Зеленского по Авакову.

Арахамия назвал требования партии к министру внутренних дел.

“Минимизация уличной преступности, борьба с наркоторговлей. Сейчас перезагрузили отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. И они в четыре-пять раз повысили свои показатели, это как-то прошло мимо внимания прессы. Этим занимается Александр Гоилашвили, новый заместитель Авакова. И он говорит, что Аваков его в этом вопросе поддерживает безоговорочно и дает полностью зеленый свет”, – подчеркнул глава фракции.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Парламентская фракция “Голос” начала собирать подписи за отставку Авакова. Под проектом постановления подписалось около 50 депутатов из фракций “Голос” и “Слуга народа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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