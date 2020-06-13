Щадит ли знаменитостей американская Фемида?

13.06.2020, 2:28, Новости дня

Печальная история актера Михаила Ефремова вызвала шквал разноречивых мнений в социальных сетях и на российском ТВ. Как уже сообщалось, 8 июня в состоянии сильного алкогольного опьянения актер стал виновником лобового столкновения своего джипа с фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от травм в больнице. Сообщается, что позднее в крови Ефремова обнаружили также следы наркотических веществ. Разлет мнений о дальнейшей судьбе актера и справедливой мере наказания для него полярный – от «Мишу нельзя сажать в тюрьму» до «Впаять на полную катушку, чтоб неповадно было».

А как обходилась американская Фемида со звездами Голливуда и шоу-бизнеса, попадавшими в аналогичный переплет?

Боль трагедии

В 1987 году актеру Мэтью Бродерику («Феррис Бьюллер берет выходной», «Военные игры», «Продюсеры») предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Находясь в Северной Ирландии со своей тогдашней тайной пассией – актрисой Дженнифер Грей (позднее он женился на Саре Джессике Паркер), 25-летний Бродерик стал виновником дорожно-транспортного происшествия, когда его арендованный BMW оказался на встречной полосе и столкнулся лоб в лоб с Volvo. Погибли 28-летняя Анна Галлахер, находившаяся за рулем, и ее мать, 63-летняя Маргарет Доэрти. Бродерик получил сотрясение мозга, повреждение легкого, переломы ноги и ребер. Грей отделалась небольшой травмой.

Экспертиза не нашла алкоголя и наркотиков в крови актера. Сам он уверял полицию и журналистов, что совершенно не понимает, как выехал на «встречку», и вообще мало что помнит о том дне. Некоторые наблюдатели считают, что американец просто перепутал стороны движения (В Великобритании и Северной Ирландии оно левостороннее, в отличии от США) и ему было стыдно в этом признаться. Бродерик провел в больнице четыре недели.

Ему грозил срок – до пяти лет тюрьмы. Но он, как говорится, отделался легким испугом. Актера признали виновным в неосторожной езде, и он заплатил штраф 175 долл. Семья погибших была возмущена, назвав приговор «издевательством над правосудием». Как сообщали газеты в 2002 году, со временем семья жертв столкновения объявила, что простила Бродерика.

В 2001 году актриса и модель Ребекка Гейхарт (ее можно было недавно увидеть в маленькой роли в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде») находилась за рулем автомобиля в Лос-Анджелесе и сбила 9-летнего Хорхе Круса, который переходил улицу. Мальчик умер от травм на следующий день после инцидента. Гейхарт не признала себя виновной в непредумышленном убийстве посредством вождения. «Боль этой трагедии будет жить во мне всегда, – заявила Гейхарт. – Несмотря на утверждения в судебном иске, факты говорят, что это был очень несчастный случай». Она оплатила расходы на похороны в размере 10 тыс. долларов.

В ноябре того же года актрису приговорили к трем годам тюрьмы условно, лишению водительских прав на один год, штрафу 2,8 тыс долларов и 750 часам общественных работ. Родители мальчика вчинили ей также гражданский иск, который был урегулирован вне суда.

Капля спиртного

Рок-музыкант Винс Нил, вокалист метал-группы Motley Crue, известен своим буйным нравом. Он не раз попадал в серьезные судебные передряги. В конце 1984 года после долгой попойки в Редондо-Бич Нил в компании с барабанщиком Николасом «Рэззл» Дингли отправился за «горючим» на своем спортивном каре De Tomaso Pantera. Нил потерял управление и врезался в движущуюся навстречу автомашину. Дингли был убит, а двое находившихся в другом автомобиле получили серьезные ранения и повреждения мозга. Уровень алкоголя в крови у Нила составлял 0,17%, что значительно выше тогдашнего допустимого в Калифорнии уровня -0,10%. (Сейчас он составляет 0,08% для водителей в возрасте 21 год и старше, а для тех, кто младше 21 года – 0,01%).В сентябре 1985 года судья приговорил Нила к 30 суткам тюрьмы, 5 годам условно, выплате 2,6 млн долларов компенсации жертвам столкновения и к 200 часам общественных работ. За хорошее поведение он был освобожден через 15 суток. Группа Motley Crue посвятила свой третий альбом памяти Дингли.

После серии арестов за драки в 2007 году его задержали в Лас-Вегасе, когда патрульные копы заметили, что его «Феррари» движется несколько хаотически. Ему, а вернее, его адвокатам удалось договориться с прокурорами, что он признает вину в неосторожном вождении в обмен на то, что они откажутся от обвинений в «вождении под влиянием» (DUI).

В июне 2010 года неугомонный Нил опять был арестован в Лас-Вегасе по подозрению в пьяном вождении. Попутно он разбил камеру фаната. Его выпустили под залог 2 тыс долларов. Нил признал свою вину, отсидел 15 суток в окружной тюрьме и еще 15 суток под домашним арестом.

Актриса Эми Локейн, известная по фильмам «Плакса», «Заблудшие ангелы» и нескольким сериалам, в 2010 году стала виновницей аварии в Монтгомери, штат Нью-Джерси. 60-летняя Хелен Симан погибла, ее муж Фред получил тяжелые ранения. Уровень алкоголя в крови у Локейн в три раза превышал допустимый законом уровень, и она ехала со скоростью 63 мили в час в 35-мильной зоне. Ее признали виновной в непредумышленном убийстве и приговорили к трем годам лишения свободы. Относительно мягкий приговор судья Роберт Рид объяснил смягчающими обстоятельствами, включая болезнь младшей дочери подсудимой.

В феврале прошлого года судья верховного суда штата приговорил Локейн к пяти годам тюрьмы после того, как апелляционный суд согласился с прокурорами, что приговор Рида должен быть изменен. Сколько актриса проведет в заключении, сказать трудно. Скорее всего, будет зачтен срок, который она уже отсидела.

Адвокат актрисы Джеймс Вронко считает, что Локейн наказывают повторно за одно и то же нарушение закона, что запрещено. Он также заявил, что его подзащитная за девять лет не выпила ни капли спиртного и как волонтер работает в организации по борьбе с алкоголизмом. Сообщалось, что семья Симан три года назад подписала денежный сеттлмент с Локейн и супружеской парой, в гостях у которых актриса потребляла алкоголь непосредственно перед трагедией.

Один день тюрьмы

В декабре 2006 года актер Лейн Гаррисон (известный по сериалу «Побег из тюрьмы») попал в Беверли-Хиллз в аварию, которая лишила жизни 17-летнего Вахана Сетиана. Этот юноша был пассажиром в автомобиле 26-летнего актера вместе с двумя 15-летними девушками, получившими незначительные травмы. Гаррисон признал вину в непредумышленном убийстве, вождении под влиянием алкоголя и угощении малолетних спиртным.

Гаррисон познакомился с ними у винного магазина, вместе они отправились на школьную вечеринку, после чего актер сел за руль и спустя короткое время врезался в дерево. У него в крови нашли кокаин, а уровень алкоголя более чем в два раза превышал допустимый в Калифорнии. Его приговорили к 40 месяцам тюрьмы. В апреле 2009 года Гаррисона освободили, и он еще некоторое время посещал курсы по алкогольной и наркотической реабилитации. Ему также пришлось выплатить 300 тыс долларов в качестве компенсации жертвам и их семьям.

Бывший бас-гитарист и один из основателей рок-группы Three Doors Down Тодд Харрелл в 2012 году в городе Дибервилл, штат Миссисипи, въехал на перекрестке на своем «Кадиллаке» в пикап. Харрелл признался, что принимал пять рецептурных препаратов, включая оксикодон. Ранее его уже арестовывали за драки, рукоприкладство и другие нарушения закона.

Годом спустя он был обвинен в непредумышленном убийстве посредством автомобиля после того, как в Нэшвилле, в результате столкновения автомобиля Харрелла с другим автомобилем, погиб его водитель – 47-летний Пол Шоулдерс. У Харрелла опять обнаружили «окси» и другие сильнодействующие препараты. Его рок-группа отменила оставшиеся концерты турне, и это ознаменовало конец карьеры Харрелла в Three Doors Down.

Судья в Нэшвилле приговорит Харрелла к двум годам тюремного заключения и шести годам условно. Но он продолжал нарушать закон, отсидев этот срок. Как сообщалось, его вновь судят, на этот раз за незаконное хранение оружия и наркотики, найденные в его доме в Миссисипи. Ему грозит срок до семи лет.

В 2003 году актриса Мишель Родригес («Форсаж», «Аватар», «Мачете») была арестована в Лос-Анджелесе и обвинена в вождении под воздействием алкоголя и незаконно оставлении места аварии. Речь шла о двух дорожных инцидентах. Мишель провела 48 часов в тюрьме и во время трехлетнего условного срока трудилась на общественных работах, в том числе в морге, и три месяца посещала антиалкогольные курсы. Два года спустя полицейские на гавайской дороге остановили Мишель. Она участвовала там в съемках популярного сериала «Остаться в живых». Мишель ехала со скоростью 83 мили в час в 55-мильной зоне.

В связи с тем, что актриса нарушила испытательный срок, ее приговорили к 60-дневному тюремному заключению, 30-дневной программе по лечению от алкогольной зависимости и 30 дням общественных работ. Однако из-за того, что тюрьма была в тот момент переполнена, Мишель отсидела за решеткой один неполный день.