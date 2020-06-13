 

Минздрав США лишил защиты женщин, намеренных сделать аборт

13.06.2020, 2:28, Новости дня

Министерство здравоохранения США изменило формулировки в некоторых нормативных документах, из-за чего лишатся защиты трансгендеры и женщины, намеренные прибегнуть к искусственному прерыванию беременности. Эта защита была введена в рамках реформы системы здравоохранения, в президентство Барака Обамы («Обамакэр»).

Организации ЛГБТ, демократы в Конгрессе США и штаты, которыми управляют демократы, неоднократно критиковали действия администрации президента Дональда Трампа, которые были направлены на уменьшение защиты прав сексуальных меньшинств. Администрация Трампа также пытается ограничить доступ к абортам.

Некоторые организации ЛГБТ заявили, что намерены оспорить решение Министерства здравоохранения в суде.



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