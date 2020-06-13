 

Шокирующие данные о деле Ефремова: Нужно ли делать так, чтобы на его совести было два трупа?

13.06.2020, 2:05, Разное

Российский адвокат Александр Добровинский отказался защищать актера Михаила Ефремова перед судом – даже не стал полностью выслушивать предложение представителей артиста. Вместо этого специалист будет представлять интересы потерпевшей стороны, семьи погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

В интервью радиостанции “Эхо Москвы” Добровинский сообщил, что знает, какой тактики защиты нужно придерживаться, чтобы Михаил Ефремов избежал любого – даже условного – наказания. Это стало одной из причин, по которой адвокат решил помочь близким Захарова, переживающим чудовищную трагедию. Примечательно, что Александр Андреевич будет предоставлять свои услуги абсолютно бесплатно.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 10:20 PDT

Обсуждая резонансное дело Ефремова, Добровинский заявил, что без ответа остался один важный вопрос, касающийся происшествия. Адвокат выразил сомнение касательно того, нужно ли сообщать матери Сергея Захарова, что ее наследник погиб. “В 87 лет нужно ли ей сказать о том, что ее сын был убит, или ее пожалеть? Я не знаю, выдержит ли эта женщина. Нужно ли сделать так, чтобы на совести Михаила Ефремова было два трупа? У меня нет на это ответа”, – резюмировал специалист.



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