Мнение: О тройном суперкризисе в США

13.06.2020, 1:55, Разное



Фото © Reuters.

Президент США Дональд Наш #Трамп, некогда обещавший сделать Америку снова великой, привёл её за четыре года к тройному кризису, какого ещё не бывало в истории страны. Кажется, это реальная катастрофа. Но, как уверяют внешние наблюдатели, на самом деле всё ещё хуже. Поскольку #статистика отражает только верхушку айсберга.

Британская The Guardian полагает, что разрушительная сила новой коронавирусной инфекции для крупнейшей в мире экономики серьёзно недооценивается. Эта эпидемия уже потрясла и истощила #США. Но эксперты предупреждают, что из-за нехватки тест-систем и преждевременного выхода из изоляции «мы видим лишь верхушку айсберга». Реальная цифра заразившихся коронавирусом в Штатах наверняка в несколько раз больше подтверждённых двух миллионов.

Но всё равно она страшно далека от коллективного иммунитета, дающего хотя бы относительную #безопасность. Общество обычно становится устойчивым к вирусу, когда естественным путём или через вакцину по меньшей мере 60% населения обретают специфичные антитела. Сейчас, несмотря на первые обнадеживающие результаты тестов, эксперты говорят только о 5% переболевших. И если пять процентов принесли Штатам такую боль, страдания и экономические потери, то что будет на пути к 60%?

Как минимум – вторая волна, от мыслей о которой уже попадали рынки. И перспективы довольно мрачные. Из-за экономического спада, который по своим масштабам может соперничать с любыми кризисами прошлого века, свыше 40 млн американцев уже остались без работы. В таких условиях любое ужесточение режима карантина с целью не допустить распространения вируса чревато невыносимой финансовой болью и массовым неповиновением. С другой стороны, попытки вернуться к прежним жизненным нормам и привычкам без вакцины наверняка приведут к переполнению клиник больными и умирающими. Что лишь усугубит хаос.

А тут ещё расовые #протесты, переходящие в массовые беспорядки с грабежами и насилием. В предвыборный год они не могли не стать частью избирательной кампании – и стали ей, обретя подпитку извне. Но они также становятся фактором распространения инфекции, от вспышек которой неминуемо будет страдать сначала система здравоохранения, а потом и вся #экономика. Неизвестно, как поведут себя люди в дальнейшем, когда на ТВ-экраны снова выйдут шокирующие кадры из переполненных реанимаций и пойдут сообщения о дефиците мест в моргах уже во всех штатах.

Есть, впрочем, надежда, что летальность #коронавирус­а во второй волне будет ниже, поскольку самых слабых он уже уничтожил, да и врачи готовы теперь лучше. Но это всего лишь гипотеза…

Такой вот тройной – коронавирус – экономика – протесты – удар по Соединённым Штатам. Как думаете, выдержат?