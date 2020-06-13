 

Мнение: О тройном суперкризисе в США

13.06.2020, 1:55, Разное


Фото © Reuters.

Президент США Дональд Наш #Трамп, некогда обещавший сделать Америку снова великой, привёл её за четыре года к тройному кризису, какого ещё не бывало в истории страны. Кажется, это реальная катастрофа. Но, как уверяют внешние наблюдатели, на самом деле всё ещё хуже. Поскольку #статистика отражает только верхушку айсберга.

Британская The Guardian полагает, что разрушительная сила новой коронавирусной инфекции для крупнейшей в мире экономики серьёзно недооценивается. Эта эпидемия уже потрясла и истощила #США. Но эксперты предупреждают, что из-за нехватки тест-систем и преждевременного выхода из изоляции «мы видим лишь верхушку айсберга». Реальная цифра заразившихся коронавирусом в Штатах наверняка в несколько раз больше подтверждённых двух миллионов.

Но всё равно она страшно далека от коллективного иммунитета, дающего хотя бы относительную #безопасность. Общество обычно становится устойчивым к вирусу, когда естественным путём или через вакцину по меньшей мере 60% населения обретают специфичные антитела. Сейчас, несмотря на первые обнадеживающие результаты тестов, эксперты говорят только о 5% переболевших. И если пять процентов принесли Штатам такую боль, страдания и экономические потери, то что будет на пути к 60%?

Как минимум – вторая волна, от мыслей о которой уже попадали рынки. И перспективы довольно мрачные. Из-за экономического спада, который по своим масштабам может соперничать с любыми кризисами прошлого века, свыше 40 млн американцев уже остались без работы. В таких условиях любое ужесточение режима карантина с целью не допустить распространения вируса чревато невыносимой финансовой болью и массовым неповиновением. С другой стороны, попытки вернуться к прежним жизненным нормам и привычкам без вакцины наверняка приведут к переполнению клиник больными и умирающими. Что лишь усугубит хаос.

А тут ещё расовые #протесты, переходящие в массовые беспорядки с грабежами и насилием. В предвыборный год они не могли не стать частью избирательной кампании – и стали ей, обретя подпитку извне. Но они также становятся фактором распространения инфекции, от вспышек которой неминуемо будет страдать сначала система здравоохранения, а потом и вся #экономика. Неизвестно, как поведут себя люди в дальнейшем, когда на ТВ-экраны снова выйдут шокирующие кадры из переполненных реанимаций и пойдут сообщения о дефиците мест в моргах уже во всех штатах.

Есть, впрочем, надежда, что летальность #коронавирус­а во второй волне будет ниже, поскольку самых слабых он уже уничтожил, да и врачи готовы теперь лучше. Но это всего лишь гипотеза…

Такой вот тройной – коронавирус – экономика – протесты – удар по Соединённым Штатам. Как думаете, выдержат?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Мнение: Главтема: народ

05.06 / Скандалы: Таганским вменили Деда Хасана

29.05 / Российский ученый Владимир Черный объяснил загадку происхождения колец Сатурна

13.05 / Сбежавшая от Шнурова певица эмоционально обратилась к поклонникам

17.05 / В Якутии грузовик опрокинулся в кювет и разлил нефть

27.04 / “Затащили в машину и отвезли в лес”: Малиновская рассказала о своем изнасиловании

15.04 / Мнение: Он воскрес, и мы «воскреснем»

17.04 / Скандал посреди пандемии: как за один день Эллен Дедженерес стала главным злодеем Голливуда

20.04 / Скандалы: Офицеры МВД заступились за арестованных генералов

19.05 / Мнение: Как магический реалист написал жутчайший портрет Дориана Грея

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска