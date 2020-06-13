Американские ученые рассказали о новой вакцине от COVID-19

13.06.2020, 1:42, Новости дня

Американская компания Moderna протестировала на мышах новую вакцину от коронавируса COVID-19 и обнародовала результаты. Сообщается, что препарат не увеличивает риск тяжелого течения заболевания. Кроме того, защиту от заражения может обеспечить всего одна доза. При этом следует уточнить, что результаты тестов на людях могут быть иными, передает РИА Новости.

Предыдущие вакцины, представленные в США, могли вызывать у вакцинированных людей более тяжелое течение болезни. Особенно это касалось тех, чей иммунитет ослаблен. Риск получить более тяжелую степень болезни считается основным фактором, который нужно устранить для того, чтобы безопасно тестировать вакцину на людях.

В экспериментах участвовали шестинедельные мыши, которым вводили разные дозы вакцины, включая те, что считаются недостаточными для формирования иммунного ответа. Выяснилось, что препарат вызывает мощный ответ нейтрализующих вирус антител. Они блокируют вирус, не давая ему поражать клетки. Также вакцина защищает легкие, при этом токсического воздействия отмечено не было.

Компания Moderna заявила, что в июле начнется завершающая стадия испытаний — на людях. В ней будут участвовать 30 тысяч человек.

В РФ испытания вакцины от коронавируса идут на двух группах добровольцев — военных и гражданских.