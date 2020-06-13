“Предал я всех”: актер Ефремов записал покаянное видеообращение

13.06.2020, 1:42, Новости дня

Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, а также заявил, что готов оказать помощь, если ее примут. Актер также сообщил, что не будет пытаться избежать наказания, передает телеканал "Россия 24".

Актер признался, что не знает, какими словами он должен просить прощения у семьи погибшего. Он уверен: не простят. Предлагаемую помощь он назвал "не попыткой откупиться, а попыткой искупить". Известно, что семья погибшего не собирается брать от Ефремова ни копейки.

Ефремов считает, что ему нет прощения и от его собственной семьи, и от всех, кто ему верил. "Предал я всех", — сказал он. Он признал, что садиться за руль в пьяном виде непростительно — из-за этого погиб невинный человек. Ефремов не знает, как дальше жить. "Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь", — сказал он и отметил, что, вопреки мнению многих, он не будет опираться на связи и "отмазываться".

"Конец, нет уже больше никакого Ефремова", — сказал он в своем видеообращении и вновь попросил у всех прощения. Авария произошла в понедельник. В центре Москвы на Смоленской площади джип Ефремова вылетел на встречку и столкнулся с фургоном. Его водитель, Сергей Захаров, умер в больнице. По данным экспертизы, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов признал вину и назвал свой поступок "чудовищным". Он под домашним арестом. Возбуждено два уголовных дела. По первому — об аварии — артисту грозит до 12 лет колонии. По делу о наркотиках его только допросили. Наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы.