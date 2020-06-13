 

На одном из оптовых рынков Пекина обнаружен COVID-19

13.06.2020, 1:42, Новости дня

На одном из крупнейших оптовых рынков "Синьфади" в Пекине был обнаружен коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Об этом сообщает издание "Синьцзинбао", ссылаясь на руководство рынка.

В Пекине 11 июня впервые за 56 дней был зафиксирован новый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда не выезжал из столицы.

В пятницу, 12 июня, местные власти сообщили еще о двух новых случаях заражения коронавирусом. Оба заболевших мужчины, 37 и 25 лет, работали в Китайском центре исследования мясной продукции. Оба живут в районе Фэнтай. В последние 14 дней один из заболевших ездил в город Циндао. Как рассказал второй мужчина, в последние две недели он никуда не выезжал из Пекина и не контактировал ни с кем из провинции Хубэй и из-за границы. После подтверждения у заболевших коронавируса власти Пекина начали проверки и эпидемиологическое расследование.

Как удалось установить, лосось был доставлен с рынка морепродуктов "Цзиншэнь". В настоящее время девять человек, имевшие отношение к импортированной рыбе, помещены на карантин. Тесты на наличие у них коронавирусной инфекции пока отрицательные.

 

На образцах, взятых с предметов, где были овощи, фрукты, говядина, свинина и баранина, вирус не обнаружили, сообщает РИА Новости.

На рынке введен первый наивысший уровень реагирования. Залы с морепродуктами, говядиной и бараниной временно закрыты. Овощной и фруктовый залы будут работать в обычном режиме.

По данным властей города, рынок морепродуктов "Цзиншэнь" закрыт.



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