Welt – немецкого профессора в США требуют разжаловать за «насмешку» над протестами против расизма

13.06.2020, 1:30, Новости дня

Многие учёные в США требуют сместить с поста главного редактора авторитетного научного журнала немецкого профессора Харальда Улига, преподающего в Чикагском университете. Как пишет немецкая газета Die Welt, виной всему якобы насмешливые высказывания Улига в Twitter по поводу протестов против расизма и принижение их значимости.



Reuters

Немецкий профессор Чикагского университета Харальд Улиг подвергся резкой критике в США из-за высказываний в Twitter по поводу движения Black Lives Matter, пишет газета Die Welt.

Многие учёные требуют сместить профессора Харальда Улига с поста выпускающего редактора авторитетного журнала политической экономики. Всё дело в том, что в последнее время он стал заниматься не только экономическими вопросами: в Twitter профессора всё чаще начали появляться высказывания по поводу протестов против расизма.

Критики обвиняют Улига в попытке маргинализировать движение, выставить его на посмешище и даже провести параллели между Black Lives Matter и Ку-клукс-кланом. К их числу присоединился даже нобелевский лауреат Пол Кругман. «И это привилегированный белый мужчина, который, очевидно, не может контролировать своё стремление принизить заботы тех, кому не так повезло», — написал он в Twitter.

По замечанию Кругмана, профессор Улиг обладает большой властью как издатель научного экономического журнала. Более того, нобелевский лауреат намекнул, что его коллеге из Германии не место на этой должности, и не исключено даже, что он мешает продвижению представителей меньшинств.

Другой экономист немецкого происхождения Максимилиан Ауфхаммер из университета Беркли вместе с Джастином Вольферсом из университета Мичигана и десятком других учёных даже запустил онлайн сбор подписей с требованием сместить Улига с должности главного редактора авторитетного научного издания, отмечает немецкая газета.

Так что же такого написал Улиг? Вольферс собрал подвергшиеся критике цитаты в общую ветку. Так, профессор Улиг уверял, что движение Black Lives Matter наносит вред само себе, когда требует лишить полицию финансирования.

Чтобы избежать погромов и мародёрства, Улиг предложил организовать совместную работу протестующих с властями при планировании. Вольферс не понял этого в ситуации с демонстрациями против полицейского насилия и раскритиковал профессора за то, что тот якобы больше беспокоится по поводу погромов, чем по поводу расизма.

This Chicago economist has angered a lot of his fellow econs.

His engagement with #blacklives matter is to not to engage the issues, but launch into a sophomoric debate about language, and to condescendingly try to ridicule the movement.

But it’s worse. It’s part of a pattern. https://t.co/e8kD1EVqLx

— Justin Wolfers (@JustinWolfers) June 9, 2020

Также Улиг подосадовал на то, что в качестве иллюстрации протестов в газете появился снимок красивой молодой женщины. По мнению Вольферса, Улиг предпочитает осведомляться о наличии разрешения на проведение демонстрации, вместо того чтобы озаботиться проблемой расизма. Помимо этого, Вольферс обвиняет Улига в попытке придраться к словам, вместо того чтобы смотреть в корень вопроса. Вдобавок, «белые супрематисты», по-видимому, нисколько не беспокоят Улига, полагает критикующий его Вольферс.

Кроме того, Улигу вменяется в вину его сообщение от 2017 года, в котором он пишет, что журналисты, отстаивающие преклонение колен футбольными игроками в знак протест против полицейского насилия, защищали бы их и в том случае, если бы игроки «носили капюшоны Ку-клукс-клана и размахивали флагами южных штатов».

Эта ожесточённая дискуссия разворачивается в то время, когда несколько человек в США уже лишились работы из-за споров по поводу движения против расизма, в том числе и один из руководителей New York Times, подчёркивает немецкая газета.

Профессор Улиг, тем временем, извинился за свой выбор слов. Понимание в отношении обеих сторон выразил и немецкий профессор экономики Рюдигер Бахманн, работающий в университете штата Индианы. «Иногда белые мужчины должны просто держать рот на замке», — заявил он на вопрос журналистов о его коллеге Харальде Улиге. Впрочем, при этом Бахманн отметил, что и в случае с критиками Улига речь идёт преимущественно о белых мужчинах, заключает Die Welt.