 

Рада на следующей неделе может принять законопроект о референдуме в первом чтении – нардеп Кравчук

13.06.2020, 1:25, Новости дня

Верховная Рада в четверг, 18 июня, может принять в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме. Об этом в эфире телеканала “Интер” вечером 12 июня заявила народный депутат, замглавы фракции “Слуги народа” в парламенте Евгения Кравчук.

“Мы рассчитываем принять [проект закона] в первом чтении уже в этот четверг в Верховной Раде. Очевидно, уже после лета мы примем в целом”, – цитирует нардепа “Интерфакс-Украина”.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов “о подлинном народовластии”, которое обещал установить нынешний глава государства Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. Документ был внесен на рассмотрение парламента 9 июня.

В ноябре прошлого года Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят “семь-восемь законопроектов”. В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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