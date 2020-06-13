 

Образовательный омбудсмен Горбачев: Я получил информацию о подготовке документов об отмене ВНО вообще

13.06.2020, 1:25, Новости дня

Образовательный омбудсмен в Украине Сергей Горбачев заявил, что в течение часа получил информацию из трех независимых источников в высоких властных структурах о подготовке документов об отмене внешнего независимого оценивания. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально. Менее всего я хотел бы разгонять панику. Более того, очень надеюсь, что это – лишь слухи, возможно – попытка проверить реакцию общества”, – сообщил омбудсмен.

Он заявил, что отмена ВНО является “абсолютно неприемлемой” и этого “нельзя допустить”.

“Как гражданин, учитель, журналист, как образовательный омбудсмен считал и считаю внешнее независимое оценивание наиболее надежным гарантом права на равный доступ к высшему образованию”, – добавил Горбачев.

#РукиГетьВідЗНОПротягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах…

Posted by Освітній омбудсмен Сергій Горбачов on Reede, 12. juuni 2020

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания запланирована с 25 июня по 17 июля. Проведение дополнительной сессии ВНО ожидается с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. 15-го и 17 июня в Украине планируется проведение пробного внешнего независимого оценивания. 

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

26 марта в связи с карантином МОН приняло решение отменить госаттестацию для четвертых и девятых классов. Кроме того, в министерстве не исключают, что могут перенести ВНО.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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