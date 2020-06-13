Появились сведения о состоянии пострадавших при взрыве на газохранилище в Казани

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13.06.2020, 1:16, Новости дня

В минздраве республики Татарстан рассказали о состоянии пострадавших при взрыве сжиженного газа на территории наземного газохранилища в Казани.

«На данный момент госпитализирован мужчина 45 лет в состоянии средней степени тяжести», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

«12 июня 2020 года в городе Казани в результате хлопка, произошедшего на газозаправочной станции, пострадали рабочие, количество которых уточняется. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»)», – говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по республике Татарстан.

Ранее в экстренных службах сообщали об одном погибшем и троих пострадавших в результате взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище в Казани.



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