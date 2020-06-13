 

Нищий Гоген Солнцев сбежал из Москвы

13.06.2020, 0:50, Разное

Из-за безденежья Гоген Солнцев вместе с женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович и подругой Лидией вынужденно уехал из Москвы. Шведская семья поселилась на даче. Гоген объяснил, что никогда не зарабатывал миллионы, а его публикой были простые люди. В результате ему ничего не удалось отложить, он все тратил на свои шикарные концертные костюмы и театр.

“С хлеба на воду пока не перебиваемся. Но мы с Катей на грани нищеты. Мы съели все запасы. Никаких деликатесов себе не позволяем. Покупаем только самое необходимое: картошку, макароны, гречку”, – сообщил Гоген.

Трио решило заняться огородничеством. Солнцев рассказал, что они разбили грядки, посадили картошку, кабачки, лук, морковь. Кроме этого Лидия увлеклась животноводством: купила козу и десять курочек. Так что теперь на столе всегда есть молоко и яйца.

А еще, чтобы заработать, Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович начали продавать личные вещи. “Например, Катины куклы. У нее их очень много. Берут их, конечно, не очень хорошо. Выручили всего 1200 рублей”, – констатировал Гоген.

Не исключено, что семье придется сдавать квартиру в Москве. “Хотя бы на лето. Хоть какие деньги, но все равно будут”, – объяснил шоумен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 1 Июн 2020 в 2:23 PDT

Ранее Екатерина Терешкович пыталась заработать благодаря интимным чатам. Причем делала это вначале втайне от мужа. А когда Гоген об этом узнал, то ему стало плохо. “Мне стали присылать ее “оголенные” фотографии, которые оказались в Сети. На снимках она показывает свои си*** какому-то мужику. Я был в бешенстве. Конечно, не обошлось без драки”, – рассказал в интервью Гоген Солнцев.

От расстройства у него даже давление подскочило. Откачивала его подруга Лидия. Гоген Солнцев пытался образумить супругу, говоря, что над ней все смеются, поскольку грудь в силу возраста потеряла форму и выглядит непрезентабельно. К тому же, шоумену не хочется, чтобы посторонние видели его жену без одежды.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Мнение: Японская легенда Уцуро бонэ

02.06 / Мнение: О любимых граблях для Владимира Путина

24.04 / Во льдах Антарктиды ученые нашли частицы микропластика

10.04 / Мнение: Срок годности любви – 2-3 недели

03.06 / Алсу впервые показала маленького сына, но только со спины

09.05 / “Чтобы сделать мир лучше”: Мила Йовович в День Победы напомнила о своих русских корнях

22.04 / Экс-муж Лолиты Милявской написал на нее заявление в полицию

30.04 / Американские специалисты продемонстрировали, как коронавирус распространяется в самолете

06.05 / Варнава призналась, что рассталась с гражданским супругом

19.05 / Мнение: Честь российского ученого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска