 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 июня 2020 года

13.06.2020, 0:50, Разное

В России на 13 июня коронавирусом заболели более 511 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 987 случаев COVID-19. За время эпидемии умерли 6 715 человек.

Введенный 30 марта режим удаленной работы в Кремле завершается для большинства сотрудников. С 15 июня они переходят на обычный режим.

Установившаяся в России жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде. Он сослался на оценки российских специалистов, которые консультировались с западными коллегами.

Санатории Крыма откроются для жителей республики с 15 июня, а с 1 июля – для жителей других регионов. Местные власти призвали россиян смело бронировать путевки.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 7,55 миллиона человек. Свыше 422 тысяч скончались. В США заболели около двух миллионов человек, в Бразилии – 802 тысячи.

Коронавирусом заразилась и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена. Она сообщила, что хорошо себя чувствует и проходит амбулаторное лечение. Глава государства и их дети прошли тестирование на COVID-19, инфекции не обнаружено.

Нельзя запереть людей дома на многие месяцы – необходимо помнить об этом при отмене карантинных мер. Об этом в интервью РБК заявил итальянский вирусолог Андреа Крисанти.

Коронавирус в Москве

Заболели – 202 896

Умерли – 3 190

Выздоровели – 113 533

Коронавирус в России

Заболели – 511 423

Умерли – 6 715

Выздоровели – 269 370

Коронавирус в мире

Заболели – 7 550 963

Умерли – 442 880

Выздоровели – 3 810 060

Статистика коронавируса в России и мире на 13 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква202 8963 190113 533Россия511 4236 715269 370США2 022 785116 819650 059Весь мир7 550 963
442 880
3 810 833

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