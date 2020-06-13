Белок, который помогает бороться с вирусами, блокирует восстановление легких

13.06.2020, 0:40, Новости дня

Учеными был обнаружен белок, который помогает иммунной системе отвечать на вирусы, но одновременно препятствует восстановлению легочной ткани.

Влияние белка интерферон лямбда во время исследования было изучено специалистами. Обнаружилось, что если этот белок активен в течение длительного времени, то он мешает восстановлению легочной ткани. Такая особенность способна усугубить повреждение легких, а также увеличить риск возникновения бактериальных инфекций. Исследования были проведены на грызунах и человеческих эпителиальных клетках.

По словам ученых, на данном этапе существует острая необходимость подробного рассмотрения вопроса об использовании этого белка для лечения вирусов.