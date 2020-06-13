Обращение Ефремова: Конец, нет уже больше никакого Ефремова

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13.06.2020, 0:30, Новости дня

Актер Михаил Ефремов выступил с обращением после смертельного ДТП с его участием.

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», – сообщил Ефремов в своем обращении.

«Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил», – сказал актер.

«Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье», – отметил Ефремов.

«Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова», – сказал актер.

«Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», – заключил Ефремов.

Напомним, после смертельного ДТП Ефремова отправили под домашний арест. Прокуратура подтвердила, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а полиция установила факт сбыта актеру наркотиков.

В четверг после возвращения с допроса Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в автомобильной аварии Сергея Захарова, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули задержанного под домашний арест. Позже в правоохранительных органах сообщили, что оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.



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