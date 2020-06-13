 

В Москве скончались 44 пациента с диагнозом COVID-19

13.06.2020, 0:25, Новости дня

В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число москвичей, умерших от коронавируса, достигло 3231, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Днем ранее жертвами инфекции стали 49 человек.

В мире число заразившихся превысило 7,4 миллиона, в РФ — 511 тысяч. В нашей стране от болезни вылечились более 269 тысяч человек. Регионы постепенно снимают ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса COVID-19. В Москве и Подмосковье большинство ограничений уже снято, однако действует масочный режим.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Горбачёв – после пандемии мир должен пойти по пути демилитаризации

10.05 / “В моей семье было много солдат”. Милла Йовович рассказала об участии родственников во Второй мировой

11.04 / “Хотят кинуть на деньги”. Игрок “Локомотива” раскритиковал клуб за сокращение зарплаты

16.04 / В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

06.06 / DM – главный переговорщик ЕС по брекситу заявил об отсутствии значимого прогресса в переговорах с Британией

02.06 / Ученые из Петербурга начали разрабатывать вакцину от COVID-19 на основе вируса гриппа

02.06 / В УГИБДД Свердловской области опровергли введение автономеров с кодом 666

09.06 / Неожиданные последствия самоизоляции

27.04 / Цена барреля нефти Brent поднялась выше 25 долларов

26.05 / Власти Калифорнии на определенных условиях открывают храмы и магазины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска